É hoje Nomes dos brothers e sisters serão conhecidos a partir do "Vídeo Show"

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

A espera pela lista dos participantes do “BBB17” já tem data para acabar. Em uma chamada exibida no intervalo da novela “A Lei do Amor” de ontem, a Globo informou que os nomes dos participantes do “BBB17” serão divulgados hoje. Os novos brothers e sisters do reality show começarão a ser revelados nos intervalos do “Video Show” e durante a programação da emissora.

Uma das poucas novidades sabidas sobre a nova edição do reality show é que após 16 anos, o “BBB” terá um novo apresentador. Tiago Leifert vai assumir o lugar de Pedro Bial.

Diretor da atração, Boninho fez suspense no Twiter sobre como será o programa sob o comando do novo apresentador.