Nomes dos brothers e sisters serão conhecidos a partir do "Vídeo Show"

Por: GShow

Em 18 de janeiro, 2017 - 07h42 - Big Brother

A espera pela lista dos participantes do “BBB17” já tem data para acabar. Em uma chamada exibida no intervalo da novela “A Lei do Amor” de ontem, a Globo informou que os nomes dos participantes do “BBB17” serão divulgados hoje. Os novos brothers e sisters do reality show começarão a ser revelados nos intervalos do “Video Show” e durante a programação da emissora.

Uma das poucas novidades sabidas sobre a nova edição do reality show é que após 16 anos, o “BBB” terá um novo apresentador. Tiago Leifert vai assumir o lugar de Pedro Bial.

Diretor da atração, Boninho fez suspense no Twiter sobre como será o programa sob o comando do novo apresentador. “Ele vai ser o que é”, disse o diretor quando questionado se o jornalista iria fazer discursos como os de Pedro Bial na eliminação dos participantes.

Munik Nunes, campeã da última edição do reality, não esconde a expectativa para conhecer a galera que vai entrar no confinamento. Ela aproveitou o bate-papo com o Gshow, nos bastidores do “É de Casa”, para dar alguns conselhos aos futuros brothers. “Que as pessoas entrem cientes de que aquilo ali é um jogo e que têm que jogar. Não adianta ficar lá dentro pensando nas pessoas aqui fora. É obvio que não tem como esquecer, mas elas não devem viver o que está fora da casa. É tentar viver e aproveitar o seu momento, porque lá é muito rápido. Então a pessoa tem que saber que o que acontece lá dentro para ficar lá”, lista a morena.

Munik afirma que ficará antenada na divulgação dos novos participantes. A campeã conta que no BBB15 apostou em Cézar Lima como o vencedor do programa e acertou! Será que ela vai ser pé quente de novo? “Eu adoro comentar. Eu quero assistir esse ano justamente pra fazer comentário. O de 2015 eu não acompanhei, mas no primeiro dia eu assisti e quando vi o Cézar, eu falei que ele ia ganhar. Então vai que esse ano eu acerto também, né? Não que ele fosse o meu preferido, mas quando eu vi a apresentação dele, falei: ‘esse menino vai ganhar’, e ele ganhou”, diz a ex-sister.