Com a ajuda de Aparício, o rapaz vai ao encontro de Camila em Angra dos Reis

Por: GShow

Em 31 de agosto, 2016 - 23h08 - Novelas

Aparício (Alexandre Borges) resolveu atacar de cupido e bolou um plano para juntar Camila (Agatha Moreira) e Giovanni (Jayme Matarazzo). Para isso, o empresário pediu que a fotógrafa fosse passar alguns dias em Angra com a incumbência de fazer a nova campanha do Grand Bazzar, complexo cultural e gastronômico da família Abdala.

Quando ela chega lá, no entanto, Aparício revela que os planos mudaram e que o ensaio será realizado em uma ilha próxima à propriedade. “Vai um barco aí, daqui a pouco, pra te buscar. Aproveita o dia, Camila”, diz o pai de Fedora (Tatá Werneck), pelo telefone. Logo em seguida, ele entra em contato com Giovanni, avisando que o esquema já está todo armado. “Se tudo der certo, cê vai me chamar pra ser padrinho do seu casamento. Agora, vai lá, garoto! Vai ser feliz com a Camila!”, torce Aparício.

Com a ajuda de um empregado da família, a jovem dá início a um passeio em alto-mar. No meio da viagem, porém, a embarcação para e deixa Camila preocupada. Para entender o que está acontecendo, ela vai até a cabine de comando. E, ao chegar lá, acaba se surpreendendo com a presença do ex: “Giovanni?!”.

Esse encontro promete, hein?! Não perca a cena que está prevista para ir ao ar a partir desta quinta-feira, 1/9.