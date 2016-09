Atriz compartilhou registro nesta sexta-feira, 2, em sua conta no Instagram.

Por: Ego

Em 03 de setembro, 2016 - 09h03 - Celebridades

Giovanna Ewbank deu show de fofura na noite desta sexta-feira, 2. No Instagram, a atriz postou foto dando um beijinho fofo na filha, Titi - apelido de Chissomo - e se declarou para a menina. "Você é o verdadeiro significado da palavra amor. Razão do meu viver, hoje, amanhã e pra todo sempre", escreveu a mulher do ator Bruno Gagliasso.

Giovanna não se cansa de se declarar para a pequena. Outro dia, a atriz compartilhou foto brincando com a filha. Na imagem, Titi aparece de fralda e galochas estilosas. Mãe e filha ainda combinaram a cor do look: ambas aparecem vestindo casacos rosas.

Recentemente, Giovanna conversou com o EGO e contou que a filha de 3 anos já é bastante vaidosa. "Ela é supervaidosa, adora (se cuidar). Vocês viram ela com bandana que eu usava bandana quando era pequena, minha mãe colocava em mim", contou Ewbank, que falou também sobre a experiência de ser mãe. "A cada minuto é uma descoberta, uma coisa nova, um amor, a gente está se descobrindo dia a dia", derreteu-se