Atriz, que é capa da 'Boa forma' de setembro, falou sobre a chegada dos 30 anos e como é a rotina com a chegada da filha Titi

Por: EGO

Em 08 de setembro, 2016 - 14h48 - Celebridades

Giovanna Ewbank posou para a capa da "Boa forma" de setembro, que chega sexta-feira, 9, às bancas. A atriz contou que ganhou quatro quilos e falou sobre as grandes mudanças que aconteceram em sua vida no último ano e abriu um sorriso ao falar da principal delas: ter conhecido Chissomo – a Titi, de 3 anos – em uma viagem ao Malaui. “Me tornei mãe naquele momento”, diz Gio, que adotou a pequena com o marido, Bruno Gagliasso.

A chegada de Titi mudou completamente a rotina do casal e Gio também sentiu as transformações no corpo - são 4 quilos a mais e curvas um pouco mais generosas. “Não sou mais prioridade”, explica ele, que teve que reorganizar o seu dia a dia. “Quando a Titi faz a soneca dela, à tarde, eu vou correndo para a esteira ou para a escada malhar.”

No ano passado, por conta da agenda sempre cheia e a frenética rotina de trabalho, a atriz estava vivendo outra fase – quase não parava em casa – até que foi necessário desacelerar. “Cheguei a ser internada com stress e fadiga. Resolvi que esse vai ser um tempo para a minha filha, para a minha família e para os meus amigos. E mais nada.”

Hoje, prestes a completar 30 anos, ela tem encarado tudo com mais leveza e mudou suas prioridades. “Ando zero vaidade, meu tempo é para minha filha. Hoje em dia, não consigo nem tomar banho direito. Lavar os cabelos com calma se tornou um luxo. A vida com criança muda!”