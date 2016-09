Atriz postou fotos nesta sexta-feira, 9, no Instagram, em que aparece poderosa com macacão e batom vermelhos nos Estados Unidos

Por: EGO

09 de setembro, 2016

Giovanna Ewbank posou poderosa no East Village, em Nova York, nesta sexta-feira, 9. Ela postou uma foto em seu perfil no Instagram, em que aparece de macacão vermelho com decote generoso e batom igualmente vermelho. "Bom dia NYC!!", disse ela na legenda do clique.

Em outra foto, postada pelo stylist Leo Farias, a atriz joga um beijinho para a câmera. Poderosa, ela desfila mostrando a ótima forma com o cenário nova-iorquino de fundo. "Lady in red ("dama de vermelho", em inglês)", brincou ela no post.

Enquanto a loira trabalha nos Estados Unidos, o marido, Bruno Gagliasso, cuida da filhinha Titi, passeando com a pequena pelo Rio de Janeiro. Recentemente, a atriz conversou com o EGO sobre os cuidados que tem com a filha e em entrevista a revista "Boa Forma", ela explica o que aprendeu com a maternidade. “Ando zero vaidade, meu tempo é para minha filha. Hoje em dia, não consigo nem tomar banho direito. Lavar os cabelos com calma se tornou um luxo. A vida com criança muda!”, disse ela.