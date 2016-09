Após negociação que teve idas e vindas na noite de sábado e madrugada de domingo, clube e treinador se acertam em definitivo

Por: Globoesporte.com

Em 04 de setembro, 2016 - 13h25 - Série B

Ponto final na novela envolvendo Goiás e Gilson Kleina. E com final feliz. Após acertar com o clube na noite de sábado, mas recuar por "discordância financeira" no início da madrugada, o técnico voltou atrás novamente e entrou em acordo com a diretoria em definitivo. Kleina desembarca em Goiânia na manhã desta segunda-feira e assume o time esmeraldino com contrato até o fim da Série B. Ele chega com dois auxiliares para completar a comissão técnica.

Nascido em Curitiba, o novo comandante esmeraldino tem 48 anos e é velho conhecido no futebol goiano, pois dirigiu o Vila Nova em 2009. Inclusive era o técnico do Tigre na goleada de 6 a 1 aplicada pelo Goiás no Campeonato Goiano daquela temporada. Gilson Kleina também já passou por Palmeiras, Bahia, Avaí e Ponte Preta, dentre outros. Por último esteve no Coritiba.

- Nosso elenco tem alguns jogadores experientes e achamos que precisamos de um técnico com esse perfil, que saiba trabalhar melhor com esse tipo de atleta. Além disso, o Gilson Kleina tem no currículo acessos na Série B com Palmeiras e Ponte Preta. Esse foi outro fator que nos motivo a fechar com ele - revelou Osmar Lucindo, diretor de futebol do Goiás.

No Coritiba, o trabalho de Kleina durou seis meses. O treinador foi demitido no começo de junho após perder para a Chapecoense. Em 28 jogos à frente do clube paranaense, obteve 13 vitórias, cinco empates e 10 derrotas - um aproveitamento regular de 52,4%.

Em agosto, Kleina chegou a negociar para assumir o Santa Cruz na Série A, mas não houve acordo. Doriva acabou ficando com o cargo. No Goiás, ele terá a missão de reerguer um clube que começou a Série B como um dos grandes favoritos ao acesso, mas que vem lutando contra a zona de rebaixamento. O Alviverde é 16º colocado com 27 pontos e está colado ao Z-4.

O Goiás demitiu Léo Condé na manhã deste sábado após derrota por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas. Em 15 jogos à frente do clube, ele somou cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas – aproveitamento de 46,6%. Gilson Kleina será o terceiro treinador do time goiano em 2016. Antes, Enderson Moreira também há havia comandado a equipe na temporada.