Ela encurrala o filho com Caio e Joana na churrascaria e exige saber a verdade

Por: Gshow

Em 13 de janeiro, 2017 - 12h12 - Novelas

Glda (Suzy Rêgo) não consegue mais segurar sua preocupação com Nicolau (Danilo Mesquita) e acha que Caio (Luan Vieira) é o responsável pelo comportamento estranho do filho. Ao ver o garoto chegar à churrascaria junto com Joana (Tainá Medina) e certa de que ele está levando Nicolau para o mau caminho, ela toma uma decisão.

Enquanto o rapaz entrega o embrulho com o remédio que comprou para aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia a Caio, Gilda entra fora de controle. "Vocês vão me desculpar, mas eu quero saber o que tem nesse embrulho aí!", exige ela, enquanto Haroldo (Paulo Betti) tenta conter a mulher.

Os três jovens ficam chocados, e Nicolau pergunta se a mãe ficou maluca. "Tô pirando, sim! Pirando com tanto segredinho, tanta história mal contada... Isso aí com o seu amigo é droga, Nicolau? Eu quero saber! Não mente pra sua mãe!", responde ela.

Diante da saia justa, Caio acaba revelando o que Nicolau e Haroldo tentavam esconder. "Eu tenho câncer, dona Gilda!", diz ele, sem paciência, deixando a mãe do amigo em choque.

Que vergonha, hein, Dona Gilda! Como será que ela vai reagir?! A cena vai ao ar em Rock Story nesta sexta-feira, 13/1!