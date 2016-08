Cantor e compositor baiano está com 74 anos e vem de uma série de problemas de saúde

Por: Extra

Em 27 de agosto, 2016 - 20h18 - Celebridades

O último show no Rio da turnê 'Dois amigos, um século de música', de Gilberto Gil (à direita na foto) e Caetano Veloso, programado para este sábado à noite, no Metropolitan, na Barra, foi adiado. De acordo com a assessoria de imprensa da casa de espetáculos, o motivo foi um mal-estar sentido por Gil, que estaria com enjoo. O cantor e compositor baiano, de 74 anos, vem enfrentando problemas de saúde há meses. Os ingressos obtidos para a apresentação valerão para a nova data. Os clientes que não puderem comparecer, serão reembolsados.