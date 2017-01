Ex-meia do Leão assumiu o cargo de Gerente Executivo de Futebol do clube

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 19h33 - Parazão

Já em atuação desde a última semana, o ex-meia Gian foi apresentado oficialmente como o novo Gerente Executivo de Futebol do Remo em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (13), no Baenão, em Belém. Conhecido como 'Príncipe Azulino', o ex-jogador garantiu que está preparado para assumir a nova função com a camisa remista.

Aos 42 anos, Gian será a pessao responsável por filtrar informações e intermediá-las na comunicação entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Antes de voltar ao Pará, ele chegou a passar por um estágio no Vasco da Gama para vivenciar a rotina da função.

'Fui fazer o que deveria fazer nestas férias, que é aprender um pouco mais dessa profissão e vou colocar em prática aquilo que aprendi. Meu papel é facilitar o trabalho do técnico com os jogadores e com a diretoria. Vou intermediar esta relação e fazer o melhor para que as negociações tenham um custo mais baixo possível.

O diretor de futebol do clube, Marco Antônio Pina 'Magnata', contou que, inicialmente, Gian ficará mais focado na administração do relacionamento entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Independente disso, o novo Executivo de Futebol se mostrou satisfeito com o atual elenco. 'Não tive atuação na formação desse elenco, mas a equipe foi formada de maneira que a gente pensava, sem um custo alto. Começamos o trabalho em dezembro e isso também foi importante, pois temos um prazo maior de preparação', finalizou o novo Executivo de futebol do Remo.

A relação entre Gian e Remo começou em 2003, quando mostrou talento na meiúca azulina, mas auge foi em 2004, na campanha 100% do Leão no título do campeonato paraense daquele ano. Ele ainda chegou a defender o Paysandu em 2005, mas, em 2010, voltou a vestir azul marinho com destaque. Após pendurar as chuteiras, Gian chegou a trabalhar na comissão técnica do Independente e do Castanhal, além do próprio Remo por cerca de duas semanas, em 2014.