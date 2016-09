CORINTHIANS - Gerente banca técnico interino e pede paciência à torcida Fiel

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

O primeiro dia de trabalho do interino Fábio Carille no Corinthians começou movimentado. O substituto de Cristóvão Borges, demitido no sábado, após derrota para o Palmeiras, foi convocado a conceder entrevista coletiva ontem ao lado do gerente de futebol do Corinthians, Alessandro O dirigente afirmou que o comandante está preparado para o papel e relembrou que será necessário a torcida ter paciência com o rendimento do time.