Fadi Fawaz, que encontrou cantor morto no domingo de Natal, 25, disse ao jornal 'The Telegraph' que 'agora tudo está arruinado'

Em 27 de dezembro, 2016 - 08h31 - Celebridades

Fadi Fawaz, o namorado de George Michael responsável por encontrar o cantor morto no domingo de Natal, 25, em sua casa na Inglaterra, deu uma entrevista ao jornal britânico "The Telegraph" e falou sobre o companheiro. Fadi é um cabeleireiro de celebridades e estava junto com George desde 2011.

"Nós deveríamos ir para o almoço de Natal, eu fui lá para acordá-lo e ele já tinha ido embora, estava deitado na cama. Nós não sabemos o que aconteceu ainda. Tudo tinha sido muito complicado recentemente, mas George [Michael] estava ansioso para o Natal, e eu também. Agora tudo está arruinado, quero que as pessoas recordem dele como ele era - ele era uma pessoa boa".

Fonte cita overdose

A publicação britânica também entrevistou uma fonte próxima a Michael, que revelou que o cantor havia sido tratado em um hospital por causa de uma overdose. "Ele foi levado às pressas para a emergência em várias ocasiões", disse. "Ele usou heroína. Acho incrível que ele tenha durado tanto tempo", continuou. De acordo com o "The Hollywood Reporter", a causa da morte do cantor foi insuficiência cardíaca.

Herança

A fortuna de George - equivalente a R$ 400 milhões, segundo o jornal "Daily Mail" - deve ser, em grande parte, dividida entre seus afilhados. Ele era padrinho de vários filhos de seus amigos famosos, como da filha de Geri Halliwell (ex-Spice Girl) e dos filhos de Spandau Ballet e do baixista Martin Kemp.

Vigília

Admiradores do artista fizeram questão de prestar suas últimas homenagens e deixaram flores e acenderam velas na porta da casa do cantor, na Inglaterra, nesta segunda-feira, 26. Segundo informações do jornal britânico "The Mirror", as pessoas fizeram uma vigília no local como forma de tributo a George. Diversos famosos também prestaram homanagens ao antigo cantor da dupla pop Wham!, entre eles Elton John, Paul McCartney e Sam Sith, que voltou ao Twitter para fazer a homenagem.