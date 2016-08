A apresentadora do 'Globo Esporte' compartilhou o registro no Instagram nesta segunda-feira

Em 29 de agosto, 2016

Fernanda Gentil postou uma foto no Instagram nesta segunda-feira, 29, em que aparece ao lado do ex-marido, Matheus Braga, e do filho, Gabriel, que completou 1 aninho no domingo, 28. "(Mais) um dia para não esquecer. Que tenhamos muitos, muitos, muitos outros como o de ontem. Obrigada aos que fizeram a festa mais linda que o Gabriel poderia ter", escreveu a apresentadora na legenda do registro, agradecendo aos fornecedores da festa. Matheus também postou uma foto dos três juntos e escreveu: "Que seja amado eternamente! Amo-te moleque gostoso! Parabéns!". Os registros do momento especial em família foram feitos por Rebeca Penna Firme.

O tema da primeira festinha de Gabriel foram os brinquedos clássicos do universo infantil. A comemoração, para cerca de 100 amigos íntimos e familiares, aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com Lorena Duque, responsável pela comemoração, Fernanda cuidou de cada detalhe e acompanhou todo o projeto. O bolo de quatro andares, assinado por Lica Lima, trazia o nome do garotinho e uma caixa de brinquedos no topo. Entre os detalhes caprichados, talheres bordados, biscoitos personalizados, brigadeiros gourmet, cupcakes e balas de côco recheadas.