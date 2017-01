A modelo - que posou para o EGO na praia com maiô cavado - disse que encararia relacionamento aberto: 'Um dia quero casar, outro dia cansei do boy.'

Por: Ego

Em 08 de janeiro, 2017 - 11h03 - Celebridades

Geisy Arruda está aproveitando o verão e esteve no Rio de Janeiro para colocar seu bronzeado em dia. Em ensaio para o EGO na Praia de Grumari, a modelo mostrou suas novas curvas - depois de investimento de R$ 200 mil em tratamentos - usando um maiô cavado, hit do verão, e falou sobre planos para 2017. A 'gata do vestido rosa' está em busca de um novo namorado e confessou que, apesar de ter algumas preferências, não tem a principal exigência de homens e mulheres: a fidelidade.

"Neste ano quero arrumar um boy maravilhoso, lindo, gostoso. Tem que ser muito gente boa e não pode ser ciumento. Se ele quiser podemos até ter um relacionamento aberto. Ele pode até me trair, mas também vou trair ele", falou ela, que por enquanto só idealiza a relação na cabeça: "Mudo de ideia muito rápido, um dia quero casar e outro dia cansei do boy. Sou muito intensa com tudo."

Tenho orgulho do meu corpo e não sou louca para que ele seja perfeito. Tenho que viver e não ser escrava da beleza."

Geisy Arruda sobre sua curvas.

Satisfeita com os tratamentos e cirurgias plásticas, Geisy, que exibiu um bumbum avantajado no ensaio, não pensa em novas mudanças no corpo neste ano.

"Comecei o ano comendo um monte de panetone, de peru... (risos). Mas nada que eu não resolva quando voltar para a academia. Estou muito feliz com as transformações no meu corpo. Mexi em tudo que eu não gostava. Minhas plásticas foram muito bem pensadas e são 'queridas' pra mim. Tenho orgulho do meu corpo e não sou louca para que ele seja perfeito. Acho que temos que viver e não ser escravos da beleza", ressaltou a modelo.

Sobre ter deixado São Paulo uns dias para visitar as praias cariocas, Geisy revela um desejo de passeio no Rio: "Minha vontade é acampar por aqui. Conhecer também cachoeiras, frequentar lugares que os moradores daqui vão. E também adoraria conhecer um praia de nudismo, deve ser uma liberdade imensa".