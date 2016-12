Especial de natal do Bella da Semana tem ensaio duplo e muita sensualidade

Em 25 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Papai Noel do site Bella da Semana costuma ser generoso com quem se comporta durante o ano todo. Neste natal, o presente do bom velhinho veio em dose dupla: duas modelos fotografando juntas, num ensaio exclusivo para o site, em tema natalino.

A dupla é formada por Marcielle Bagetti, de 29 anos e natural de São Paulo (SP); e Rafaela Didea, que mora em Florianópolis (SC) e tem 26. Em clima festivo, as modelos entregaram seus melhores ângulos e atributos às lentes do fotógrafo Walmor de Oliveira e esperam agradar até mesmo os mais exigentes.

As duas, que já tiveram fotos temáticas individuais publicadas nas semanas anteriores pelo site, agora retornam em um ensaio duplo, com direito a gorrinho vermelho e muita sensualidade.

Em trajes natalinos e interpretando uma mamãe Noel bem assanhada, Rafaela Didea mostrou suas belas curvas e não se incomodou em dividir as lentes com outra modelo.

“Foi incrível, ela é muito querida. A gente se divertiu muito! (risos)”, disse Rafaela. “Não achei difícil, achei até melhor em boa companhia.”

Nos bastidores do ensaio, as duas modelos falaram sobre superstição e sobre as simpatias feitas no fim do ano. Rafaela não esconde a sua preferida: “Não dispenso uma fantasia de mamãe Noel, bem vermelhinha”, disse Rafa.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.