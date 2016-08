Para Jocasta Doyle, pode tudo entre quatro paredes

Em 31 de agosto, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Jocasta Doyle - o nome da nova modelo do Bella da Semana significa curadora de veneno. E não é apenas no nome que ela demonstra ser dona de uma personalidade forte. A gaúcha de Porto Alegre diz que entre quatro paredes não há segredos, e que desejo é item indispensável na hora do sexo. Desejo, aliás, foi o que não faltou quando a bela decidiu esquentar o clima dentro do carro, no estacionamento de uma loja. Delícia, não?! A parte preferida do corpo da Jocasta é a barriga, mantida em forma com treinos de musculação e caminhadas. Para ela, o melhor dos ensaios sensuais é a naturalidade da modelo. Nas fotos que fez para o Bella da Semana, naturalidade e sensualidade não faltaram para a gaúcha de 24 anos, que se deixou levar na cozinha de um restaurante.

