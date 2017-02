Veridiana Freitas quer perder 6 Kg até o carnaval, mas diz que não tem nada a ver com a briga na web

Em 18 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Veridiana Freitas quer perder seis quilos até o carnaval. Para isso, a modelo - musa da Acadêmicos da Rocinha, escola que desfila no sábado, 25, na Sapucaí - começou ontem, uma dieta que promete milagres. A exemplo de Thais Machado, mulher do ex-BBB Rodrigo Carvalho, que eliminou dez quilos em 20 dias, Veri também segue a dieta hCG, que injeta o hormônio da gravidez no corpo. O médico que cuida da modelo é o mesmo que implanta o chip fitness nas famosas, Claudio Ambrósio.

