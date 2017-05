Modelo desde os 12 anos, vitória strada vai estrear na novela “Tempo de Amar”

Em 01 de maio, 2017 - 06h00 - Gata do Dia

Modelo desde os 12 anos, Vitória Strada fará sua estreia na TV em “Tempo de Amar”, próxima novela das 18h da Globo/TV Liberal. E já no papel de protagonista. Ela interpretará Maria Clara e fará par romântico com Bruno Cabrerizo, que viverá Inácio. O casal sofrerá com as maldades de Fernão (Jayme Matarazzo).

“Fiz teste no início do ano para outra novela. Acabaram escolhendo uma atriz mais conhecida, mas disseram que guardariam meu material. Depois disso, resolvei me mudar para São Paulo para trabalhar mais com teatro e continuar atuando como modelo. Quando estava comprando a passagem aérea, recebi uma mensagem chamando para outro teste com o Jayme Monjardim. Participei desse e me chamaram para outro”, explica ela, que é natural do Rio Grande do Sul.

Vitória, que seguirá os mesmos passos de Camila Queiroz, modelo revelada em “Verdades Secretas”, diz ter “grande admiração” por ela:

“Não nos conhecemos pessoalmente, mas ela demonstra ser uma pessoa muito dedicada, profissional e humilde, além de ter talento.”

O primeiro papel da gaúcha foi no filme “Real Beleza”, de Jorge Furtado, lançado em 2015. Ela também rodou o longa “O filme da Minha Vida”, com Selton Mello, ainda sem data para chegar aos cinemas:

“Sempre gostei de trabalhar como modelo, mas meu sonho era ser atriz. Estou muito feliz. Sei que vai ser uma responsabilidade grande, e me cobro bastante. Me mudo semana que vem para o Rio de Janeiro para começar a preparação.”

Vitória, de 20 anos, conta que os pais ficaram radiantes com a notícia:

“Foi um susto. A gente não esperava que fosse ser logo o papel da protagonista. Quando veio a resposta final, foi um choque e, ao mesmo tempo, uma enorme felicidade.”

Questionada sobre o retorno do público, ela afirma que ainda não refletiu sobre o assunto:

“Eu tenho noção de que vai haver críticas no geral. Sempre vão existir pessoas que gostam e outras que veem os pontos negativos.”

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.