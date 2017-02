Gabriel Lima, de 20 anos, fez seu primeiro jogo como titular na equipe principal do Remo e anotou o gol da vitória sobre o Paragominas

Por: Redação ORM News

19 de fevereiro, 2017 - Parazão

A tarde deste domingo, dia 19 de fevereiro de 2017, ficará na lembrança do garoto Gabriel Lima, atacante do Remo, por muitos anos. O jogador teve sua primeira oportunidade como titular da equipe principal do clube e fez seu primeiro gol como profissional. O detalhe é que o tento ainda foi o que sacramentou a vitória azulina sobre o Paragominas, pela quinta rodada do campeonato paraense, no Mangueirão, em Belém.

Gabriel Lima já havia sido testado em outras duas oportunidades no estadual, além de uma na Copa do Brasil, contra o Brusque (SC). Agradou em todas elas e, neste domingo (19), representou uma mudança tática do Leão, sendo o terceiro atacante do time de Josué Teixeira.

Ao deixar o gramado, o atacante agradeceu ao Remo pela oportunidade de jogar profissionalmente. 'Estou muito emocionado por ter feito gol por um time grande, como é o caso do Remo. Só tenho a agradecer ao clube, que abriu as portas para mim e parabenizar a equipe, que lutou e conseguiu a vitória', falou.

Gabriel, que foi promovido das categorias de base do Leão com a bagagem de ter sido artilheiro do campeonato paraense sub-20 com 15 gols em 11 jogos, deve seguir como titular azulino também para a próxima rodada, quando o Clube de Periçá enfrentará o Cametá, às 16h deste sábado (25), no Parque do Bacurau, em Cametá.