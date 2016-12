Com apenas 18 anos, Afonso Cappelo conquistou o The Voice e o carinho de todos que torceram pelo paraense

Em 31 de dezembro, 2016 - 06h00 - Troppo

Desde muito cedo o músico autodidata já anunciava que seria uma pessoa diferente. Paraense, de 18 anos, do signo de escorpião e multi-instrumentista, Afonso Cappelo tem projetos definidos para sua carreira. Atualmente, chegou à final do The Voice, encantando os jurados e a todos que ficaram na torcida. Mas deixa claro que quer muito mais. Aprendeu sozinho a tocar gaita, violino, violão, cavaquinho e ukulele (instrumento de quatro cordas havaiano) e os que utiliza nas suas apresentações. Somente com o violino sentiu a necessidade de estudar a técnica, devido à complexidade do instrumento, estudando até oito horas por dia com apenas 15 anos. Ao mesmo tempo, ganhou um concurso para jovens cantores em Belém. Coincidentemente, a mesma música que se apresentou, também cantando em italiano, em sua primeira apresentação no programa. Em um bate-papo com a equipe da Troppo+, entre um ensaio e outro, antes da final do The Voice, na última quinta-feira, Afonso Cappelo falou sobre suas influências, sua passagem pelo programa global e as expectativas para o ano que começa neste domingo.