Time sub-20 do Paysandu só espera o momento de seguir para a disputa da Copa São Paulo de Futebol

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O time sub-20 do Paysandu está na semana decisiva de treinamentos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017, que será realizada de 2 a 25 de janeiro. O Papão ganhou a vaga por ser campeão paraense de 2015 e está no Grupo 6 da competição ao lado de Paraná- PR, Penapolense- SP e Volta Redonda-RJ. A viagem está marcada para sábado, 31.

O técnico Ailton Costa vem preparando a equipe desde mês passado para os desafios do torneio, que envolve clubes de todas as regiões do país. “Sabemos um pouco dessas equipes. Vamos tentar passar dessa fase para a outra, seguir em frente.

