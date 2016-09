Assembleia Paraense e Grêmio português apresentam candidatas para a noitada de beleza na quinta-feira

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Encerraram-se ontem as apresentações das participantes ao Garota Verão 2016, a tradicional promoção das ORM que é realizada através dos jornais O LIBERAL e Amazônia, tendo sido apresentadas as duas últimas candidatas, as representantes da Assembleia Paraense e do Grêmio Literário e Recreativo Português, nas respectivas sedes campestres das agremiações sociais, ambas registrando intensa participação de seus quadros de associados.

Inicialmente a promoção se realizou na sede da AP, sob o comando da diretoria do clube, à frente os diretores Vânia Rio, Edila Santos, Tânia Monteiro, Clícia Fonseca, Luiz Carlos Rocha, Adelnilo Linhares Júnior, Alfredo Afonso, e José Teixeira, quando foi apresentada a jovem Maria Eduarda Silva Salles, de 18 anos, filha de Bianca Salles e Laércio Salles, que teve sua faixa colocada pela Garota Verão da AP 2015, Gabriela Valle.

