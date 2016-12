Polícia suspeita que vítima tenha sido atraída para uma armadilha, pois esperava receber um dinheiro

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Alex José Toscano Coimbra, que tinha 41 anos, trabalhava em um garimpo na região do Suriname e estava na casa da família para passar as festas de final de ano. Na noite de anteontem, ele estava em frente da casa, na invasão Chico Mendes, aguardando um pagamento no valor de mil reais quando um homem em uma motocicleta apareceu no local atrás do valor para roubar. A vítima levou pelo menos dois disparos e correu para a direção do Rio Maguari. Em virtude de estar ferido, acabou morrendo ali mesmo.

