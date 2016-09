Contratado junto ao São Paulo, Ganso atuou apenas em quatro jogos pelo Sevilla

Por: Lance!Net

20 de setembro, 2016

A pedido do técnico Jorge Sampaoli, Paulo Henrique Ganso chegou ao Sevilla em julho. Mas parece que o meia brasileiro não está com moral com o comandante argentino.

Para o clássico desta terça-feira, o treinador divulgou os relacionados do time para encarar o Real Bétis, a ser realizado às 17h (de Brasília), em casa, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. E Ganso não costa na lista por uma "decisão técnica" de Sampaoli.

Contratado por 9,5 milhões de euros (cerca de 34,6 milhões) junto ao São Paulo, Ganso vestiu a camisa do Sevilla apenas em quatro oportunidades - duas pelo Espanhol, contra Las Palmas e Eibar, e duas pela Supercopa da Espanha, diante do Barcelona.