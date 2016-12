Projeto que conta com videogame e sensor de movimentos funciona há um ano no Hospital Regional do Baixo Amazonas

Por: Agência Pará

Em 26 de dezembro, 2016 - 16h55 - Pará

A brinquedoteca do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, transforma-se toda vez que o projeto de "Gameterapia" é executado pela equipe de Terapia Ocupacional. As crianças esquecem que se encontram hospitalizadas e transbordam de alegria, deixando os problemas de lado. Até os pais se surpreendem com as respostas.

O projeto é executado em caráter piloto há cerca de um ano, utilizando um videogame e um sensor de movimentos. São vários os benefícios. A interação com os jogos estimula a atividade cerebral, facilita a aceitação ao tratamento proposto, reduz gastos com outras terapêuticas, retira o foco da dor, melhora o bom humor e permite reabilitação motora.

Para o terapeuta ocupacional Walderly Aguiar Filho, os resultados são satisfatórios. “O hospital tem inovado com o projeto. É uma forma de trabalhar a ludicidade e também tirar o paciente do sedentarismo, uma vez que ele fica muito tempo posicionado no leito, o que favorece a uma atrofia da musculatura”, explica a profissional.

As crianças são as maiores beneficiadas. Com as sessões, elas ficam muito mais receptivas ao tratamento. “Depois que ele começou a participar, melhorou demais. Antes, só queria ficar deitado no leito. Agora, está se sentindo muito melhor, quer brincar”, conta Regilda Gomes, de 27 anos, que acompanha o filho de seis anos durante o tratamento contra um linfoma. “Ele chegou a ficar muito triste por ter que passar o Natal aqui internado. Mas, agora, ele nem fala em sair, porque tem com o que se divertir”, ressaltou.

Além do aspecto lúdico e interação entre pais e filhos, a ferramenta proporciona outros ganhos. O nível das atividades depende do condicionamento de cada criança. “Elas ficam muito empolgadas e nós dosamos o limite para não fadigar. A gameterapia também é utilizada como instrumento de reabilitação, porque favorece amplitude dos membros inferiores, superiores, trabalha lateralidade, além de favorecer o sistema imunológico. É uma ferramenta fantástica”, complementa Walderly Aguiar Filho.