Cuidado com o spoiler!

Por: Ometele

Em 18 de janeiro, 2017 - 08h08 - Séries

Game of Thrones pode ter o retorno inesperado de um personagem. Segundo o Watchers on the Wall, David Bradley, que interpretou Walder Frey na série, deve fazer uma participação no sétimo ano.

Na última vez que foi visto na série, Walder Frey teve sua garganta cortada por Arya Stark e é possível que Arya use o rosto de Frey na sua busca por vingança.

Game of Thrones retorna com episódios inéditos ainda neste ano. Segundo Liam Cunningham, ator que vive Ser Davos na série, a oitava temporada começaria a ser rodada ainda neste ano