EMMY 2016 - Cerimônia também foi marcada pela grande diversidade em premiações importantes

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A Academia de Artes & Ciências Televisivas anunciou no domingo os ganhadores do 68º Emmy Awards, principal premiação da TV dos Estados Unidos. A cerimônia foi realizada no Microsoft Theater (antigo Nokia Theatre), em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentação de Jimmy Kimmel. Com 38 troféus ao longo de seis temporadas, a série “Game of thrones” tornou-se a recordista do Emmy. O drama de fantasia superou superou a comédia “Frasier”, que tinha 37 prêmios.