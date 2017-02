O Castanhal não terá o meia Augusto Gaúcho, suspenso pelo cartão amarelo, no entanto, terá à sua disposição, Paulo Roberto.

Em 18 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Independente não terá o ‘gigante’ Monga diante do Cametá hoje à tarde no Navegantão, em Tucuruí. Monga fez testes e não passou. Mas passa por nova avaliação na manhã de hoje. O técnico Léo Goiano tem como opção o atacante Moisés para jogar ao lado de Wegno, que está voltando ao time. Outro retorno é do volante Chicão. O ex-azulino há dois jogos estava fora devido a uma lesão. O Galo, líder do grupo A2 com 10 pontos, faz seu segundo jogo em casa. No primeiro, venceu o Paysandu por 1 a 0. Se vencer do Mapará, o time se mantém na liderança independentemente de qualquer resultado de Remo e Paragominas. O Galo vem com uma boa campanha no Parazão e joga como favorito diante do Mapará, lanterna do grupo A1, com apenas 4 pontos. O Cametá antecipou sua viagem para ganhar mais tempo em Tucuruí. O técnico Fran Costa, sem problema na formação, conta com sua equipe completa com destaque para o volante Dadá. O atacante Rafael Paty desencabulou e já marcou um gol no campeonato.