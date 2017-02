Atacante do Galo marcou três vezes contra seu ex-time América e foi o nome do clássico

Por: Lance!Net

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h54 - Futebol

Fred foi o nome do clássico mineiro entre Atlético e América. O camisa 9 do Galo mostrou seu faro de gols mais uma vez e deixou sua marca por nada menos que três vezes contra o time que o revelou para o futebol. Além dos gols, o jogador ainda serviu Maicosuel para fechar a conta na goleada por 4 a 1



No final da partida, Fred não escondeu a satisfação com a tarde/noite mágica no Mineirão. Além de levar a bola para casa, o atacante ainda ressaltou a importância da vitória para abrir vantagem para o Cruzeiro, segundo colocado. Com o empate diante da URT, no sábado, a Raposa foi aos 10, enquanto o Galo segue 100% no estadual e está com 12.



'Estou feliz demais, esses gols nos deram a vitória, mas principalmente a liderança isolada no campeonato e que pode nos dar uma vantagem importante nas finais', comentou.



Com os três gols, Fred está no topo também da lista de artilheiros. Agora, o atacante tem cinco neste estadual, ultrapassando o companheiro Danilo e o argentino Ábila, que possuem três.