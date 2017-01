Alberto Maia, em seu último ato como presidente, efetuou a entrega da fachada de entrada do Centro de Treinamento do Papão, em construção

O sábado, 31 de dezembro, foi marcado pela inauguração do pórtico do Centro de Treinamento (CT) “Raul Aguilera”, em Águas Lindas, Ananindeua. A obra iniciada na estão do presidente Alberto Maia, foi por ele inaugurada como seu último ato no comando bicolor. Ao lado dele membros da diretoria, abnegados, torcida e convidados. O pórtico assinala a grandeza da obra do CT do Paysandu. A construção custou aproximadamente R$ 360 mil reais, sendo que o Paysandu arcou apenas com R$ 110 mil, referentes ao pagamento da mão de obra. O valor restante foi produto de doações.