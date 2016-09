Italiano paga pela casa e quer que o amigo evite demissões na Arraial Pescados

Que a amizade entre Gaetano (Francisco Cuoco) e Tanaka (Luis Melo) é mesmo bonita de se ver não restam dúvidas. Até quando discutem esses dois são as melhores pessoas um para o outro. Quando o japonês pergunta o que deixou o amigo tão bravo, ele responde:

"Meu melhor amigo tá passando por um problemão in questa empresa, a punto de demitir funcionário e eu tenho que ficar sabendo disso pelo meu neto! Porque ele, o meu melhor amigo, é incapaz de me procurar numa hora de dificuldade pra se abrir comigo, pra contar o que tá acontecendo e pedir ajuda! Belo amigo você é, seu cabeça de sushi".

Quando Tanaka finalmente entende que o belo gesto do amigo ao tentar pagar pela casa onde o japonês o deixou morar com toda sua família é para ajudar a evitar as demissões de sua empresa de pescados, os dois precisam segurar a emoção. Só então o pai de Alice (Giovanna Antonelli) se sente confortável para aceitar o cheque que Gaetano, o italiano que é seu amigo há 50 anos, lhe deu.

Não são fofos esses dois?