Italiano estranha tanta perfeição e se preocupa com nova paixão de Tanaka

Por: GShow

Em 30 de dezembro, 2016 - 14h31 - Novelas

Parece que Mario (Bruno Gagliasso) não está sozinho na desconfiança sobre César (Rafael Cardoso). Frustrado por ninguém acreditar nele, o motociclista admite para Patrick (Jean Pierre Noher) que quase desistiu de continuar com as investigações. Eles são interrompidos por Gaetano (Francisco Cuoco), e o assunto muda para a nova paixão de Tanaka (Luis Melo) por Mocinha (Nívea Maria).

Para surpresa de todos, o marido de Geppina (Aracy Balabanian) não parece gostar muito dessa história. Preocupado com o amigo, ele diz temer que a perua esteja interessada no dinheiro do pai de Alice (Giovanna Antonelli). E tem mais: para o italiano, tem alguma coisa errada com a falta de defeitos de Mocinha, César, João Amaro (Rafael Zulu) e Dona Sinhá (Laura Cardoso).

"Essa família perfeita, esconde podridão, vai por mim", diz o patriarca dos De Angeli. Era tudo que Mario queria ouvir! Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta sexta-feira, 30/12.