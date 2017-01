'Obrigada por tudo', disse a cantora

Por: EGO

Em 20 de janeiro, 2017 - 07h35 - Celebridades

Gaby Amarantos usou o seu Instagram nesta quinta-feira, 19, para lamentar a morte da também cantora Loalwa Braz. "Cresci dançando lambada ao som da sua voz e tive a sorte de dividir os palcos e aprender muito com você, Loalwa. Obrigada por tudo, e eu sei que sua luz brilhará por toda a eternidade", disse.

O corpo de Loalwa foi encontrado carbonizado na manhã desta quinta-feira em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a cantora foi queimada viva dentro do carro em que foi achada. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, e dois suspeitos acabaram presos horas depois pela polícia.

VIDA E CARREIRA

De Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, Loalwa foi morar em Paris, em 1985. Casou-se com um francês e passou a cantar jazz em clubes e casas de show francesas. Formou o grupo Kaoma, que cantava reggae e salsa, e se surpreendeu quando foi convidada para cantar lambada.

“Muita gente me criticou porque eu tinha formação clássica e ia cantar música popular”, contou ela, em entrevista ao EGO em 2009.

Talvez por ter sido criada ouvindo ritmos variados, Loalwa não se importou com as críticas e topou o desafio. A lambada explodiu no Brasil no final dos anos 80 e foi levada aos outros países nos anos 90. A cantora começou então seu périplo pelo mundo, fazendo shows em um total de 116 países.