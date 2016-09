Gaby Amarantos, Nação Zumbi e Batuqueiros do Silêncio estarão no show

Por: G1

Em 16 de setembro, 2016 - 21h14 - Brasil

A festa de encerramento da Paralimpíada no Maracanã no domingo (18) terá entre os convidados as cantoras Ivete Sangalo e Gaby Amarantos. Além delas, o espetáculo irá contar com apresentação da cantora Céu, e dos grupos Nação Zumbi e Batuqueiros do Silêncio, de Pernambuco.

Nesta sexta-feira (16), a organização fez um ensaio da cerimônia. O movimento foi intenso no estádio. Além de testar as luzes e as marcações dos espaços, o tenor, Saulo Lucas, que é cego e autista, fez passagem de som. Ele vai participar da apresentação do Hino Nacional.

O roteiro prevê três horas de cerimônia, com muitas atrações musicais, mas, acima de tudo com uma marca que acompanhou todas as festas da Olimpíada e a abertura da Paralimpíada no Maracanã, a emoção.

A equipe artística é a mesma que preparou a festa de abertura. " A gente quer celebrar também a paz e a convivência que esses atletas mostram para a gente todo dia. Pessoas completamente diferentes vivendo em paz, celebrando o amor, que a gente vai fechar o espetáculo com muito amor", contou Flávio Machado, produtor executivo do evento.

De acordo com a organização, ainda é possível encontrar ingressos para a festa de encerramento. Até o meio-dia desta sexta, já tinham sido vendidos 2 milhões e 76 mil ingressos para a Paralimpíada. Não há mais disponibilidade para as competições do fim de semana.