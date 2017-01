Atriz paranaense de 19 anos estreia na TV e fala da rotina da faculdade de História

Por: Ego

Em 10 de janeiro, 2017 - 17h08 - Celebridades

Gabriella Mustafá emprestou sua beleza para viver a personagem Zana na novela “Dois irmãos”, personagem que divide com Juliana Paes e Eliane Giardini. Apesar do nervosismo e da ansiedade da estreia na TV, a jovem atriz paranaense de 19 anos diz manter os pés no chão e resume a sensação de aparecer no horário nobre da Globo em trama inspirada no livro homônimo de Milton Hatoum e escrita por Maria Camargo.

“Um sentimento inexplicável! Feliz e muito honrada por ter feito parte desse lindo trabalho. Estar com pessoas tão generosas e talentosas me fez querer dar o melhor de mim. Fui acolhida de uma maneira muito especial... Com certeza, o friozinho na barriga é inevitável, foi um momento único e confesso que a responsabilidade aumentou”, diz ela.

Ju Paes e Eliane Giardini são referências

Filha caçula de um representante comercial e de um farmacêutica, ela conta que sempre teve apoio da família e que deixou o interior do Paraná para fazer inúmeros testes até conquistar um papel ao lado de atrizes consagradas como Juliana Paes e Eliane Giardini.

Um presente poder dividir a Zana com a Ju Paes e a Eliane Giardini. Vivemos isso de uma maneira muito intensa. Nós entregamos e queríamos contar essa história com uma só emoção. Com certeza, são mulheres que me inspiram, pela força e elegância como conduzem a profissão e a vida. Ter a oportunidade de ter convivido com elas foi um grande aprendizado e a admiração só aumentou”, destacou a atriz, lembrando que a cena mais difícil de gravar foi a do nascimento dos gêmeos.

“Cena muito delicada. Por eu ser jovem e não ter tido essa experiência de vida, foi uma cena com uma carga emocional muito grande. Foi um momento de muita entrega e concentração, que me tocou de uma maneira especial. Poder sentir isso mesmo na ficção é muito forte”.

Semelhança com Emily Ratajkowski

Solteira, Gabi ocupa seus horários com estudos. Cursando faculdade de História e morando em São Paulo, ela explica que conteúdo é fundamental para se manter na carreira: “Estou no quarto período de História e acredito que a faculdade irá acrescentar na minha carreira. Estou adorando e sempre quero me manter ativa em relação aos estudos, para cada vez mais buscar novos conhecimentos”, lista ela, que se diverte com as comparações com a sensual modelo britânica Emily Ratajkowski.

“Já vi algumas fotos e acho ela uma linda mulher. Algumas pessoas já me falaram sobre essa semelhança”, diz aos risos, que sente o feedback do público pelas redes sociais em menos de 24h após a 1ª vez na TV. “Recebendo um carinho imenso. Me sinto muito grata por tudo isso, muito emocionada. Um momento lindo em minha vida".