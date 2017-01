Gabriel Jesus vai seguir utilizando o número que usava no Palmeiras.

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Gabriel Jesus agora é oficialmente jogador do Manchester City. Após passar as últimas semanas treinando pelo clube inglês, o atacante teve seu contrato regularizado e definiu que vai vestir a camisa de número 33 na sua primeira experiência no futebol europeu. E ele pode até estrear amanhã, quando o City vai receber o Tottenham pelo Campeonato Inglês.

Na sua primeira declaração pública como jogador do Manchester City, Gabriel Jesus afirmou que o fato de o time costumeiramente lutar por títulos e a presença do técnico Pep Guardiola foram fatores que pesaram na sua decisão de trocar o Palmeiras pelo clube inglês.