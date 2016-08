Camisa 10 do Peixe tem conversas avançadas com o clube italiano desde quando ainda disputava a Olimpíada no Rio

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - 08h54 - Série A

O treino do Santos desta sexta-feira deve contar com uma ausência importante. Depois de ser liberado na última quinta para solenidades na capital paulista pela medalha de ouro na Rio-2016, o atacante Gabigol embarcou para a Itália para acertar detalhes de sua transferência para a Inter de Milão. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!.



A Inter apresentou, no início de agosto, uma proposta de 25 milhões de euros pelo camisa 10 do Peixe. Pela cláusula contratual, o clube tem direito a 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 64,8 mi), enquanto Gabigol fica com o restante. Durante a Olimpíada, como revelou o LANCE!, o diretor esportivo dos Nerazzurri, Piero Ausilio, se reuniu com os representantes e a família de Gabigol e apresentou o projeto à joia, além de discutir condições salariais.



Além da proximidade com a família do jogador, a Inter seduziu a revelação santista também pelo fato de permitir que ele se apresente ao clube apenas em janeiro de 2017. Gabigol tem a intenção de deixar o Peixe com um título de expressão, e vê o Brasileirão - o Santos é o atual quinto colocado - como a última oportunidade de fazer história antes de ir à Europa.

Na Itália, o jovem de 19 anos deve conhecer as instalações do clube e já realizar os exames médicos. Com isso, é ausência certa no treino desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Caso seja aprovado, o anúncio oficial da negociação deve ser feito já nas próximas horas.



Caso as partes voltem atrás e optem pela apresentação imediata de Gabigol, o atacante tem a vitória sobre o Vasco, na Copa do Brasil, como seu último jogo pelo clube que o revelou. No próximo domingo, o jogador já se apresenta novamente à Seleção, onde participará de duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.