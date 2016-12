Yasmin desconfia de Léo Régis ao ver a foto do suspeito pelo roubo à gravadora

Por: Gshow

Em 26 de dezembro, 2016 - 22h40 - Novelas

"Só roubei tua mulher, idiota! Isso que você não engole!". É esta a resposta que Léo Régis (Rafael Vitti) vai dar a Gui Santiago (Vladimir Brichta) e a Gordo (Herson Capri) depois que o roqueiro e o dono da Som Discos vão até a casa do cantor para acusá-lo pelo roubo do CD.

Quem também não deixa por menos é Néia (Ana Beatriz Nogueira), mãe de Léo: "Fora daqui! Ou eu dou queixa por invasão de domicílio, calúnia e o escambau! Não vai xingar meu filho e acusar ele de ladrão, não", grita ela para Gui, pronta para expulsá-lo de lá.

Yasmin (Marina Moschen), no entanto, sai em defesa do roqueiro: "Só tô dizendo que o Gui teve motivo pra desconfiar. O casaco do ladrão é igualzinho", diz ela. Mas Néia joga uma verdade em sua cara: "Tá chamando teu irmão de ladrão?! Esqueceu que é ele que paga tuas bolsas, teus sapatos, tudo teu? Até teu professorzinho particular!", diz ela. O capítulo de Rock Story desta terça-feira (27).