A meta é conseguir 200 coletas por dia para garantir o atendimento transfusional na rede hospitalar, especialmente no feriado prolongado.

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 20 de fevereiro, 2017 - 15h06 - Pará

A Fundação Hemopa dá continuidade à campanha “No carnaval use fantasia salva vidas. Doe sangue” até esta sexta-feira (24). A ação tem como objetivomanter o estoque de sangue estável na rede de saúde estadual. A meta é conseguir 200 coletas por dia para garantir o atendimento transfusional na rede hospitalar, especialmente no feriado prolongado. No primeiro dia da campanha, realizado no último sábado (18), 450 voluntários aderiram à doação de sangue em Belém. As coletas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17 h.

Nesta segunda-feira (20) começou a participação da Marinha do Brasil e Sociedade Amigos da Marinha do Estado do Pará (Soamar-PA), que por meio do Comando do 4º Distrito Naval devem encaminhar cerca de 200 militares aos locais de coleta de sangue até o dia 24, sob a coordenação do Hospital Naval de Belém.

A 1° tenente Isabella Caetano ressaltou que “em períodos festivos, as dificuldades em captar doadores aumenta, não só pela ausência de doadores, mas também pelo aumento de demanda devido ao número de acidentes registrados no feriado”.

Torcidas - Paralelamente à campanha no período do carnaval, realizada pela Fundação Hemopa em todas as unidades da hemorrede estadual, o diretor de Marketing do Paysandu Sport Club, Paulo Vinícius do Carmo, esteve na sede do hemocentro nesta segunda-feira acompanhado de torcedores do time bicolor para doar sangue, como parte da campanha “Torcedor Doador Futebol Clube”, realizada pela Cultura Rede de Comunicação até o final do Campeonato Parazão 2017, em abril.

Podem doar sangue pessoas saudáveis, com idade entre 16 e 69 anos e com peso superior a 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário apresentação de um documento de identidade origina.

A Fundação Hemopa fica na Travessa Padre Eutíquio, 2.109, no Bairro Batista Campos, e o posto de coleta Castanheira fica no acesso ao Pórtico Metrópole, na entrada do Shopping Castanheira (Rodovia BR-316, KM-01).