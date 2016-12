Ação ocorreu na tarde desta quarta-feira(28) no bairro Jardim Santarém. Dono da academia calcula prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil

Por: G1 Santarém

Em 28 de dezembro, 2016 - 21h39 - Polícia

Dois homens armados invadiram e assaltaram uma academia de ginástica, na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Jardim Santarém, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo testemunhas, a dupla disparou em direção a recepcionista do estabelecimento que recusou entregar o cordão de ouro que estava usando. O tiro pegou na parede. Bandidos levaram pertences dos clientes.

De acordo com informações do personal trainer, Rodrigo Lopes a ação durou aproximadamente dez minutos e durante o assalto havia cerca de trinta alunos. “Eles chegaram aqui já anunciando o assalto, estavam com revólver. Eles levaram tudo o que tinha dentro da gaveta, celulares, bolsas, cordão da recepcionista e até chave de moto”, disse.

O proprietário da academia não estava no local na hora do assalto e disse que essa foi a primeira vez que aconteceu algo deste tipo, mas que já havia alertado os funcionários a respeito dos assaltos que tem ocorrido na cidade. “Está complicado, nem a polícia está dando conta dos bandidos. Fazendo as contas por alto, o prejuízo está na casa de uns 3 mil reais”, explicou Sérgio Júnior.

Testemunhas contam que o clima de tensão tomou conta do local e algumas pessoas se trancaram no banheiro com medo e começaram a chorar. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local onde ouviu relatos das vítimas.