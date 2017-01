Deliciosas e muito diferentes, elas são uma das mais ricas expressões do Pará

Por: Byanka Arruda/ Especial para O LIBERAL

Em 12 de janeiro, 2017 - 08h48 - Belém

Açaí, cupuaçu, taperebá, bacuri, mangaba, pupunha, manga, uxi. De sabor inconfundível, marcante, ímpar, as frutas típicas de Belém estão entre os símbolos mais conhecidos e desejados em diversas regiões do país. O gosto é exótico, único: amargo e denso, como o açaí; azedo e forte, igual ao cupuaçu; doce e suculento, tal qual a manga. Tem fruta para todos os paladares. Entre cores diversas e aromas característicos, a infinidade de iguarias naturais encantam turistas e moradores da cidade.

No Brasil e no mundo, o mais famoso e cobiçado dos frutos da região é o açaí. Vista como ouro, a fruta é também a mais exportada pelo Estado, de acordo com informações das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa/PA). No entanto, as diferenças de consumo aqui e lá fora são muitas. Em boa parte dos estados brasileiros, o açaí é degustado como sorvete, suco, vitamina ou energético, sendo misturado a vários outros ingredientes, como leite condensado, granola, mel, flocos, banana, etc.

No Pará, segundo a sabedoria popular antiga, estas combinações dariam indigestão e até morte. Em quase todo o Estado e principalmente em Belém, contudo, o açaí é apreciado de outra forma, a “verdadeira”, como dizem os moradores da capital. Com açúcar ou sem, com farinha baguda ou farinha de tapioca, o fruto é saboreado, geralmente, junto com um prato salgado. Açaí com charque frito, camarão, peixe frito ou assado, bife, frango, até com mortadela aqui se come. Não faltam opções para quem deseja experimentar o real sabor da região.

Tido como uma das mais peculiares frutas amazônicas, pelo seu sabor intenso e inigualável, o bacuri é muito requisitada por chefs de cozinha de todo o mundo. O fruto é também um dos preferidos entre os paraenses. Nas feiras e supermercados de Belém, a fruta não é encontrada com tanta facilidade quanto as demais em razão do preço elevado. Mesmo assim, sempre há consumidores locais em busca do fruto para fazer os mais variados pratos, sobremesas e bebidas.

É possível elaborar inúmeras iguarias com o bacuri, conforme ensinam os apaixonados pela fruta: suco, creme, bolo, torta doce, bombom, sorvete, tudo que a imaginação e a vontade de comer permitirem. Escolhendo algumas frutas no Ver-o-Peso, a servidora pública Margareth Mendonça, de 41 anos, disse que adora todos os frutos regionais, mas seu preferido é mesmo o bacuri. “Sem dúvida é o mais gostoso, seguido do cupuaçu. Infelizmente, devido ao preço muito alto, a gente não pode comprar sempre, só em ocasiões bem especiais, como Natal e Ano-Novo, que dá pra abrir um exceção”, contou.

Uma das frutas regionais mais populares, o cupuaçu é também utilizado largamente nos doces típicos, bolos, tortas como maria-izabel e bombons de chocolate. A acidez e o azedume combinam perfeitamente com pratos adocicados produzidos por doceiros e vendedores de lanches. Trabalhando somente com frutas típicas da Amazônia há mais de 25 anos, a comerciante Deuza Rocha, de 52, diz que o fruto é um dos mais procurados no Mercado do Ver-o-Peso, sobretudo por turistas. “Dá pra fazer de tudo. Qualquer coisa com cupuaçu fica muito gostosa”, comentou.

Muito conhecido como cajá no resto do Brasil, o taperebá é uma fruta rica em fósforo, vitamina C e cálcio. Com uma tonalidade alaranjada forte, quase dourada, e de sabor e cheiro marcantes, costuma ser vendida já processada, ao natural ou congelada, sendo uma das mais procuradas para sucos em todo o país. O picolé de cajá também é bastante prezado, inclusive com produção e comercialização por grandes indústrias alimentícias.

Docinha e de cheiro muito agradável, a manga é historicamente o maior símbolo de Belém, conhecida mundialmente como Cidade das Mangueiras. Os frutos despencam dos céus em determinadas vias da capital, como as avenidas Presidente Vargas e Nazaré, e podem ser saboreados também com farinha. De acordo com a crença local, manga não pode ser misturada com leite: mito cientificamente comprovado, mas que quase ninguém por aqui ousa contestar.