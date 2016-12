A oferta de mais coletivos é para atender a demanda de viajantes que cresce durante as festividades de final de ano

Por: Redação ORM News

Em 29 de dezembro, 2016 - 20h00 - Belém

A frota de transporte coletivo para Mosqueiro, distrito de Belém, terá reforço a partir de sexta-feira (30), garantindo mais opções a quem deseja passar a virada do ano na ilha. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) vai garantir veículos extras além dos que já operam as linhas regularmente.

Amanhã o reforço de ônibus será de 10 veículos, com saída de Belém a partir das 14h30. Já no sábado (31) e domingo, dia 1º de janeiro, o reforço de ônibus será de 20 veículos, com saídas programadas de Belém a partir das 07h. Na segunda-feira (2), o reforço de ônibus será de 10 veículos, com a primeira saída programada para as 07h30.

O preço da tarifa de ônibus para Mosqueiro continua no valor de R$ 4,35, com a meia passagem custando R$ 2,15.

Outeiro

Para o distrito de Outeiro o número de ônibus ofertados será de 22 veículos, porém, a Semob definiu que, caso haja necessidade, a empresa responsável pelo transporte disponibilizará mais veículos para realizar viagens extras, de acordo com a demanda de usuários. O valor da passagem integral para Outeiro é de R$ 2,70 e meia, R$ 1,35.