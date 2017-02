TÍPICO: Pratos e roupas especiais fizeram alusão à cultura do povo nordestino

Em 16 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Foi marcada pela cultura nordestina a agitação da noite de ontem na casa mais vigiada do Brasil! Os brothers receberam a Festa Frevo, dança típica da cultura de Pernambuco que embalou a noite dos confinados, com uma decoração lacradora, pratos e roupas especiais para o tema. Manoel decorou seu figurino para a festa com lantejoulas e aproveitou para escrever o nome do irmão. Mas pediu a ajuda de Vivian. “Dá pra ler o primeiro N?”, perguntou. A sister disse que não e ele respondeu: “Deixa assim”.

Na hora de customizar o figurino da festa, Rômulo fez homenagem à esposa Ana e escreveu ‘Anoca’ na frente da blusa. Pedro viu a saudação e perguntou: “Está com saudadinha?”. O diplomata respondeu: “Demais”.