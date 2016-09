Imagem foi registrada no México durante marcha contra união homoafetiva

Por: O Globo

Em 14 de setembro, 2016 - 09h07 - Mundo

A foto de um menino tentando parar uma marcha contra a união de homossexuais no México viralizou na internet. Na imagem, publicada no Facebook pelo jornalista que registrou o momento, o garoto, de 12 anos, aparece na frente da passeata, na cidade de Celaya, com os braços abertos.



O post do jornalista Manuel Rodriguez, autor da imagem, já foi compartilhado centenas de vezes. Alguns comentários na web observam a semelhança entre esta foto e a imagem histórica do "rebelde desconhecido" se colocando à frente dos tanques durante protestos na Praça Celestial, em Pequim, em 1989.

"Me deu náuseas ver tanta homofobia reunida, mas fico com a imagem de um menino tentando deter os manifestantes", escreveu Rodriguez na legenda do post.

Segundo o jornalista, o menino contou a ele que decidiu tentar parar a marcha da "Frente Nacional pela família" porque tem um tio homossexual. A criança afirmou que não queria que essas pessoas odiassem seu tio. Rodriguez disse que tentou fazer mais perguntas ao menino, que, segundo ele, se chamava César, mas foi impedido por sua mãe.

"Não coloquei a foto em nenhum meio de comunicação, coloquei em meu perfil pessoal do Facebook, porque era um sentimento pessoal que queria compartilhar com meus amigos e conhecidos. Tirei a foto no dia 10 de setembro, durante uma marcha da Frente Nacional pela Família", contou Rodriguez em entrevista à emssora CNN.