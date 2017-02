Evento debate os rumos da economia e a mudança na Previdência

Em 21 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Representantes de entidades sindicais e servidores públicos participaram ontem de evento que debateu os rumos da economia e as consequências do projeto da reforma da Previdência. O “III Fórum Diálogos Essenciais: Reforma da Previdência e o Cenário Econômico do Pará e do Brasil” foi promovido pelo Sindicato dos Servidores do Fisco do Estado do Pará (Sindifisco/PA) e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará (Sindtran/PA), no hotel Princesa Louçã (antigo Hilton).

