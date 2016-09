Alvinegro sai na frente, mas sofre gol de empate aos 40 minutos do segundo tempo

Globoesporte.com/CE

04 de setembro, 2016 - Série C

ASA e Fortaleza fizeram um jogo movimentado e com chance de gol para os dois lados na tarde deste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O encontro, no Municipal de Arapiraca, terminou em 1 a 1. Os donos da casa abriram o placar aos cinco minutos do primeiro tempo com Reinaldo Alagoano, após receber um belo passe do meia Diogo. O empate do Tricolor saiu aos 40' da etapa final. Anselmo, de cabeça, marcou para o Leão do Pici. O time cearense terminou a partida com um homem a menos. Pio foi expulso aos 36' do segundo tempo.

Com o empate, o ASA chegou aos 24 pontos no Grupo A da Série C. O resultado eliminou de vez qualquer possibilidade de rebaixamento do Alvinegro e deixou a equipe alvinegra na briga pela classificação à próxima fase da Terceirona. O Fortaleza, agora com 26, retomou a liderança da chave.

No próximo domingo, às 16h, o Alvinegro recebe o Botafogo-PB, no Municipal de Arapiraca. No sábado, às 20h, na Arena Castelão, o Fortaleza enfrenta o Remo, em confronto direto pela classificação. Os jogos serão válidos pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro.

O jogo

O Fortaleza iniciou a partida mostrando a força do seu ataque. Logo aos três minutos, o goleiro Thiago Braga salvou o ASA após um belo chute de Willian Simões. O time alagoano não demorou muito e respondeu no lance seguinte. Aos 5', Diogo fez um ótimo lançamento para Reinaldo Alagoano, que ficou cara a cara com Ricardo Berna e abriu o placar para o Alvinegro. O Leão do Pici não se abateu e continuou pressionado. Aos 17', Rodrigo, de dentro da grande área, soltou uma bomba e mandou a bola no travessão. A partir dai, a partida ficou aberta, com as equipes jogando em busca do gol.

No segundo tempo, os times fizeram um jogo truncado e mais estudado. O ASA voltou preocupado com a marcação e não deu espaço para o adversário. Do lado Tricolor, a ideia era avançar e arrancar o empate fora de casa. O Alvinegro apostou nos contra-ataques e aos 25', Reinaldo Alagoano perdeu uma chance incrível. Cinco minutos depois, Rafael apareceu livre na área e obrigou Ricardo Berna a fazer uma ótima defesa. O Fortaleza não desistiu e aos 40', Anselmo aproveitou o cruzamento e, de cabeça, deixou tudo igual.