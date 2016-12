Dezoito bairros da capital e região metropolitana ficaram sem água após a queda de árvores no Parque do Utinga

Por: Redação ORM News

Em 27 de dezembro, 2016 - 17h18 - Belém

O abastecimento de água em 18 bairros de Belém e região metropolitana voltou ao normal por volta das 15h desta terça-feira (27). Desde as primeiras horas de hoje o fornecimento de água em diversos bairros da capital foi interrompido depois que a queda de duas árvores no Parque do Utinga, que provocou uma pane no sistema de captação da Estação de Tratamento de Água do Bolonha.

Segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) a rede elétrica, danificada com a queda das árvores, foi restaurada e o abastecimento de água foi normalizado às 15h. Ainda de acordo com a companhia, em alguns setores mais distantes da estação o retorno da pressão da água se dará de forma gradativa até amanhã.