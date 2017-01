A ideia é levantar dados relacionados a estrutura e custos desses locais para futuras ações

Redação ORM News

10 de janeiro, 2017

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas e integrantes do Ministério Público de Contas da Região Norte protocolaram nesta terça-feira (10), por meio de seus Procuradores-Gerais de Contas, representações junto aos Tribunais de Contas dos seus Estados, a fim de que sejam realizadas auditorias operacionais no sistema penitenciário da região. A medida é em razão aos últimos acontecimentos nos presídios do Amazonas e de Roraima, onde presos foram assassinados durante rebeliões. A ideia é levantar dados relacionados a estrutura e custos desses locais.

Segundo a Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, Cláudia Pereira, a estratégia visa a construir um ambiente totalmente voltado para a melhoria da gestão, do controle dos gastos e das receitas. Já o Procurador-Geral do Ministério Púnlico de Contas de Roraima e Vice-Presidente do CNPGC para a Região Norte, Adilson Moreira de Medeiros, afirma que, pela primeira vez, um tema de controle será abordado não, apenas, de forma pontual e local, mas, regional, porque entendem os Procuradores-Gerais do Ministério Público de Contas da Região Norte podem trabalhar em conjunto.

Outra estratégia é enviar expediente ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), pedindo a realização de auditoria coordenada em todo o sistema, com a cooperação de todos os Tribunais de Contas do país. A ideia é que os dados finais coletados podem ser utilizados para a análise da contas do governo, o que pode subsidiar ações do Ministério Público Estadual, além de tornar público à sociedade e õrgãos de controle, com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).