PROTOCOLO: Homens vão garantir segurança nos arredores do Congresso Nacional

Por: Brasília: Agência Estado

Em 28 de abril, 2017 - 06h00 - Poder

Um dia antes da greve geral prevista para ocorrer em diversos Estados do País, quem passava pelas proximidades do Ministério da Justiça (MJ) em Brasília se deparou com dezenas de homens da Força Nacional desempacotando no início da tarde de ontem caixas de papelão com uma série de artefatos como capacetes, escudos, armas e tubos de gás. A cena foi registrada e viralizou nas redes sociais.

Horas depois, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, informou que a Força Nacional foi convocada para realizar protocolo de segurança, em torno da sede do ministério.