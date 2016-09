Presidente do SDDH foi atingido por spray de pimenta. Uma mulher foi presa

Por: Redação ORM News com informações de Eduardo Rocha de O Liberal

Em 02 de setembro, 2016 - 21h21 - Polícia

Policiais e manifestantes contra a oficialização de Michel Temer como Presidente da República, após o impeachment da Dilma Roussef, entraram em confronto, na noite desta sexta-feira (02), em São Brás. Uma mulher foi presa acusada de vandalismo e o presidente da Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, Marco Apolo, foi atingido por spray de pimenta durante a desobstrução de uma via. O protesto segue no entorno da Avenida Magalhães Barata. O tráfego de veículos está complicado e a via, consequentemente, congestionada. A PM está posicionada no local para evitar novas obstruções.

O manifesto, que reúne mais de cem pessoas integrantes de coletivos de jovens, começou por volta das 18h30, saindo de São Brás em direção à Avenida Presidente Vargas. No caminho, na Avenida José Malcher, próximo à Generalíssimo Deodoro, policiais militares prenderam uma mulher acusada de vandalismo. Ela foi acusada de danos ao patrimônio.

A prisão gerou a revolta dos manifestantes que seguiram a polícia pela Avenida Magalhães Barata, até a Seccional de São Brás, para onde a manifestante foi levada.

Na porta da Seccional os manifestantes atearam fogo em pedaços de papelão para obstruir a passagem de veículos em protesto pela prisão da jovem. A Rotam (Ronda Tático Metropolitana) interviu para liberar a pista e houve confronto com manifestantes. O presidente do presidente da Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, Marco Apolo, foi atingido por spray de pimenta durante a desobstrução de uma via. Ele e outros integrantes do SDDH foram até o local para intermediar a situação da jovem presa.

A Polícia Militar conseguiu desobstruir parcialmente a via e se posicionou na esquina da José Bonifácio em frente à Cosanpa, enquanto os manifestantes permanecem na esquina oposta.